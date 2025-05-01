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لبنان

عدد كبير.. إليكم أسماء السيّدات المرشّحات للانتخابات البلدية في طرابلس

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:03
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ترشّح عدد كبير من السيّدات للانتخابات البلدية في مدينة طرابلس.
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وقد بلغ عددهنّ 22 سيّدة، وهنّ:
١- مهى علي الجماس
٢- مايا فاروق صافي
٣- ريما رياض حولا
٤- حنان محمد علي اللداوي
٥- رنا أحمد علي
٦- ميرنا محمد الأحمد
٧- ريمه محمد منير سلطان
٨- رانيا عصام الجمل
٩- رويدا مصطفى الرافعي
١٠- هاله أحمد فتال
١١- رغده كمال صوفي
١٢- ماجده مصطفى صيداوي
١٣- سوزان جلال سيد
١٤- إلهام عمر الحواط
١٥- إقبال محمود ناصر عويضه
١٦- دانا محمد رياض قاوقجي
١٧- رولى محمد أديب عوض
١٨- مروه عبدالسميع ملقى
١٩- رولا ماهر دندشلي
٢٠- عبير محمد عصام الصيداوي
٢١- رنا عبدالهادي الزعبي
٢٢- مايا فوزي طرابلسي
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