على متن سيارات مجهولة... هذا ما فعله أشخاص في معمل في زغرتا (فيديو)

أقدم منذ قليل المدعو "أ.ش"، يرافقه عدد من الأشخاص على متن سيارات مجهولة، على إطلاق النار باتجاه معمل "Grandpa" في منطقة كفردلاقوس – قضاء ، ما أدى إلى أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

وقد حضرت ودورية من المخابرات إلى المكان، وباشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة، والعمل جارٍ على تعقبهم تمهيدًا لتوقيفهم.





Advertisement

إطلاق نار باتجاه معمل "Grandpa" في منطقة كفردلاقوس – قضاء زغرتا#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/bV7Sx3T1bq