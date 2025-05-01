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لبنان

على متن سيارات مجهولة... هذا ما فعله أشخاص في معمل في زغرتا (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:38
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أقدم منذ قليل المدعو "أ.ش"، يرافقه عدد من الأشخاص على متن سيارات مجهولة، على إطلاق النار باتجاه معمل "Grandpa" في منطقة كفردلاقوس – قضاء زغرتا، ما أدى إلى أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت الأجهزة الأمنية ودورية من المخابرات إلى المكان، وباشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة، والعمل جارٍ على تعقبهم تمهيدًا لتوقيفهم.

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إطلاق نار باتجاه معمل "Grandpa" في منطقة كفردلاقوس – قضاء زغرتا#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/bV7Sx3T1bq

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