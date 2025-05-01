ثائر خرج من منزله واختفى.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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عمّمت ، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود ثائر موسى (مواليد عام 1983، فلسطيني الجنسية)، الّذي غادر بتاريخ 22-4-2025، منزل ذويه الكائن في ، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علماً انه يعاني من امراض عصبية مزمنة.وطلبت المديرية من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر الجديدة في وحدة على الرقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.