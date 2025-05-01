"لا ضمانات"... تصريح جديد لوزير الداخلية بشأن الانتخابات البلدية!

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وقال في حديث عبر الـ " "، أن " لن يرتاح إلا بعد التحرّر من واعتداءاته اليومية والإغتيالات وقدرنا أن نقوم بكل جهدنا كي يستمر البلد".أضاف: "تواصلت مع الجهات المعنية في على تنفيذ وقف إطلاق النار قبيل إجراء ولكن لا ضمانات ونحن لا نطلب ضمانات من عدوّنا والدولة تعمل وفق اجندتها".واشار الحجار إلى أن "لا أحد يرغب بصدام أو بأي إجرء بالقوة تجاه ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع السلاح ويمكن حل أي موضوع بالحوار وهناك تضامن كامل داخل الحكومة".تابع: "لا يمكن تجاهل استمرار الاحتلال الاسرائيلي وهذا ليس عاملاً مساعداً للبنان ونحن حريصون على الوحدة الداخلية".وأوضح الحجار: "أجريت تحقيقات جدية بعد إطلاق صواريخ من وتم التوصّل إلى مطلقيهم وبعض الأسماء لا تزال مطلوبة وهذا الموضوع سيكون على طاولة غداً".وفي ما يتعلق بالشعارات على ، اعتبر أنّه "يجب أن تكون مريحة من دون أي بعد سياسي وقريباً سيشهد اللبنانيون التغييرات على طريق وفي حرمه".وشار إلى أن "هناك حديث جدي اليوم حول عودة السوريين إلى بلدهم".تابع: "كان هناك فساد وعدم انتظام بالعمل في النافعة وباشرت باتخاذ الإجراءات منذ اليوم الأول لي في وحق المواطن الوصول بالمباشر لإنجاز معاملته".ختم: "يجب تشكيل هيئة إدارة السير ورفعت إخباراً إلى بملف الفساد في النافعة".