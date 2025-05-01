"لا ضمانات"... تصريح جديد لوزير الداخلية بشأن الانتخابات البلدية!

أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، مساء اليوم، أنّه صوت لحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد، مشيرا إلى أنّه "كان هناك ضرورة للتعيين وكان هو الخيار الجدّي المطروح".
وقال الحجار
في حديث عبر الـ "mtv
"، أن "لبنان
لن يرتاح إلا بعد التحرّر من الاحتلال الإسرائيلي
واعتداءاته اليومية والإغتيالات وقدرنا أن نقوم بكل جهدنا كي يستمر البلد".
أضاف: "تواصلت مع الجهات المعنية في لجنة الإشراف
على تنفيذ وقف إطلاق النار قبيل إجراء الانتخابات البلدية
ولكن لا ضمانات ونحن لا نطلب ضمانات من عدوّنا والدولة اللبنانية
تعمل وفق اجندتها".
واشار الحجار إلى أن "لا أحد يرغب بصدام أو بأي إجرء بالقوة تجاه حزب الله
ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع السلاح ويمكن حل أي موضوع بالحوار وهناك تضامن كامل داخل الحكومة".
تابع: "لا يمكن تجاهل استمرار الاحتلال الاسرائيلي وهذا ليس عاملاً مساعداً للبنان ونحن حريصون على الوحدة الداخلية".
وأوضح الحجار: "أجريت تحقيقات جدية بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
وتم التوصّل إلى مطلقيهم وبعض الأسماء لا تزال مطلوبة وهذا الموضوع سيكون على طاولة المجلس الأعلى للدفاع
غداً".
وفي ما يتعلق بالشعارات على طريق المطار
، اعتبر أنّه "يجب أن تكون مريحة من دون أي بعد سياسي وقريباً سيشهد اللبنانيون التغييرات على طريق المطار
وفي حرمه".
وشار إلى أن "هناك حديث جدي اليوم حول عودة النازحين
السوريين إلى بلدهم".
تابع: "كان هناك فساد وعدم انتظام بالعمل في النافعة وباشرت باتخاذ الإجراءات منذ اليوم الأول لي في وزارة الداخلية
وحق المواطن الوصول بالمباشر لإنجاز معاملته".
ختم: "يجب تشكيل هيئة إدارة السير ورفعت إخباراً إلى النيابة العامة
بملف الفساد في النافعة".