عن مهام الجيش في لبنان.. هذا ما قاله بولس

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واعتبر خلال حديث للجزيرة أن أزمة الحرب في تمثّل "أكبر مأساة إنسانية في إفريقيا والعالم"، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.وأكد أن أزمة السودان تتصدر أجندة إدارة ، مضيفًا أن الأخيرة "ستبدأ قريبًا مساعي دبلوماسية للتعامل مع الأزمة والمساهمة في احتوائها".