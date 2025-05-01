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لبنان

عن مهام الجيش في لبنان.. هذا ما قاله بولس

Lebanon 24
01-05-2025 | 14:39
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قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن على الجيش القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب نهر الليطاني.
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واعتبر خلال حديث للجزيرة أن أزمة الحرب في السودان تمثّل "أكبر مأساة إنسانية في إفريقيا والعالم"، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.
 
وأكد أن أزمة السودان تتصدر أجندة إدارة ترمب، مضيفًا أن الأخيرة "ستبدأ قريبًا مساعي دبلوماسية للتعامل مع الأزمة والمساهمة في احتوائها".
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