Advertisement

لبنان

تأجيل اعتصام رابطة الاساتذة المتعاقدين في بيروت غداً!

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1354575-638817339185865039.jpg
Doc-P-1354575-638817339185865039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رابطة الاساتذة المتعاقدين في بيان، أنها أجلت اعتصامها المقرر غدا  الجمعة ٢ ايار امام القصر الحكومي بعد فتح باب المفاوضات مع وزارة التربية، "افساحا في المجال لايجاد الحل المنصف، بعيدا من التشنج. فصافحها  الرئيس نواف سلام بوضع ملف المساعدة الاجتماعية على طاولة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الاعمال، كما صافحها يوم استقبل ممثلين عن الرابطة (رئيسة الرابطة ونائب الرئيس) عند اعتصامها الخميس ٢٤ نيسان امام المجلس النيابي ووعد بايجاد الحل العادل".
Advertisement

أضاف البيان: "اتصالات حثيثة منذ الخميس حتى اللحظة تجري بصمت لتثمر خيرا، وقد لمحنا لها كرابطة متعاقدين صباح اليوم، فحاول البعض القفز فوق نضال الاف الاساتذة المستمرين بالاضراب منذ شهر والالاف الذين شاركوا بالاعتصامات والمظاهرات فسرق الخبر بعدما توزع جدول الاعمال على الوزراء وسرب لزلمة السلطة ليصنع انجازا". 

وتابع البيان: "مؤسف جدا هذا المستنقع من التعامل مع الرأي العام بهذا الغباء وكأن "مش الشمس شارقة والناس قاشعة نضالات رابطة المتعاقدين".

واردف: "يا احرار القطاع التعليمي ، المناضلات والمناضلين في رابطة الاساتذة المتعاقدين، نضالكم وصبركم سيثمر خيرًا، افرحوا بعزتكم وكرامتكم وتألقوا بانجازكم الذي يحاول البعض سرقته لاضافة القليل من الكرامة لمساره الملطخ بالتخاذل والتبعية. لكل استاذ متعاقد بكافة مسمياته، نعم وضع الرئيس نواف سلام ملف المساعدة الاجتماعية على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال غدا لتقر، وان حصل اعتراض على اقرارها سيفتح لها بدل الباب أبواب لانصافكم" .

وختم البيان: "شكرا سلفا لعدالتك دولة الرئيس نواف سلام، شكرا لكل نائب دعم ولاسيما النواب الذين دعموا فعلا وليس قولا. وكل الحب والتقدير  لسواعد كل معلم حر من الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت، شكرا لكل مواطن حر شاركنا عملنا النضالي طيلة شهر سيُسجل بتاريخ المتعاقدين الاحرار. والكلمة الفصل والمبروك ستكون عند اصدار القرار الرسمي عبر مجلس الوزراء أو وزارة التربية، لان غدا سيطرح الملف انما المتابعة ستكون مع وزيرة التربية التي تبنت الامر، وخلال ساعات وايام تتبلور الحلول الايجابية. كنا نفضل انتظار القرار الرسمي لنصدر البيان اللازم ولكن بعض التأويلات دفعتنا لوضع النقاط على الحروف. "ما عيدنا كل الاعياد، بعيد العمال حصدنا أحلى عيدية"، كل عام والعمال والمعلمين بألف خير".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي اعتصمت امام "التربية"
lebanon 24
02/05/2025 05:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي انتخبت هيئتها الادارية الجديدة
lebanon 24
02/05/2025 05:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من رابطة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي
lebanon 24
02/05/2025 05:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام للأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية احتجاجًا على وقف بدل الإنتاجية
lebanon 24
02/05/2025 05:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:00 | 2025-05-01
21:57 | 2025-05-01
22:03 | 2025-05-01
22:07 | 2025-05-01
22:25 | 2025-05-01
22:21 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24