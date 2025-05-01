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لبنان

في صيدا... حادث سير مروّع بين دراجتين ناريتين (صور)

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:12
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وقع حادث صدم، مساء اليوم، بين دراجتين ناريتين في شارع رياض الصلح في صيدا، وأدى الحادث إلى وقوع جريحين، هما: عبد ه. من مواليد 2001، وأحمد ع. من مواليد 1998، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد حضر إلى المكان فوج الإنقاذ الشعبي وإسعاف الاستجابة، وعملوا على إسعاف جريح ميدانياً، فيما نُقل الجريح الآخر إلى إحدى مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.
 
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