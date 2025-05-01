في صيدا... حادث سير مروّع بين دراجتين ناريتين (صور)

Advertisement

وقد حضر إلى المكان فوج الإنقاذ الشعبي وإسعاف الاستجابة، وعملوا على إسعاف جريح ميدانياً، فيما نُقل الجريح الآخر إلى إحدى مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.