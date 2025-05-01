أردني اختفى في لبنان.. وقوى الأمن تعمم صورته

Advertisement

عمّت ، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود احمد أبو خضرة (مواليد عام 1994، الجنسية)، الّذي غادر بتاريخ 30-4-2025، منزل ذويه الكائن في محلة برسا- ، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علماً انه يعاني من اضطرابات نفسية.وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر في وحدة على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.