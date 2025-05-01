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لبنان

أردني اختفى في لبنان.. وقوى الأمن تعمم صورته

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:48
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عمّت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود محمد خليل احمد أبو خضرة (مواليد عام 1994، أردني الجنسية)، الّذي غادر بتاريخ 30-4-2025، منزل ذويه الكائن في محلة برسا- الكورة، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علماً انه يعاني من اضطرابات نفسية. 
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وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 
 
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