عن أحداث جرمانا.. بيان من الحزب الإشتراكي

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قال الحزب الإشتراكي في بيان أنّه "نتيجة الاتصالات التي جرت مع ومع أطراف أخرى، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الإشكالات الحاصلة وتنزع بذور الفتنة".وتوجه الحزب الإشتراكي بالشكر لجميع الذين ساهموا في التوصّل إلى هذا الاتفاق، آملا من جميع الأطراف المعنيّة الالتزام به بغية إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.