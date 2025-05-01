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لبنان

عن أحداث جرمانا.. بيان من الحزب الإشتراكي

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:54
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قال الحزب الإشتراكي في بيان أنّه "نتيجة الاتصالات التي جرت مع الدولة السورية ومع أطراف أخرى، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الإشكالات الحاصلة وتنزع بذور الفتنة".
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وتوجه الحزب الإشتراكي بالشكر لجميع الذين ساهموا في التوصّل إلى هذا الاتفاق، آملا من جميع الأطراف المعنيّة الالتزام به بغية إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.
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