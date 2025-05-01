التحضيرات اكتملت لانتخابات جبل لبنان و "الداخلية" تعمّم الصمت الانتخابي

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تواصل والبلديات استعداداتها اللوجستية للجولة الأولى من والاختيارية التي ستنطلق بعد غد الأحد من .وفي الوقت نفسه، تتواصل الحملات في مختلف البلدات ، باستثناء تلك التي استراحت من المعركة بعد فوز مجالس بلدياتها بالتزكية.وفي تطوّر لافت على خطّ انتخابات بلدية ، أعلنت في "القوّات اللبنانيّة"، انفراط عقد التحالف مع "الكتلة الشعبية"، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. وبالتالي ستخوض "القوات" المعركة ضمن لائحة "قلب زحلة"، برئاسة المهندس غزالة.وكتبت ايفانا في" نداء الوطن":بحسب الأرقام النهائية، بلغ عدد المرشحين في حوالى الـ 7 آلاف بينهم 1243 سيدة. وتتوقع مصادر متابعة أن تسير الانتخابات بسلاسة الأحد، مشدّدة على أنّ الإجراءات والتدابير الأمنية اتُخذت وكلّ المعنيين يواكبون العملية الانتخابية كلّ بحسب دوره. ووفقاً لمصادر وزارة الداخلية، فإنّ الوزارة جاهزة لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية في موعده والاجتماعات مستمرّة لهذا الغرض. وكان والبلديات أحمد قد أعلن أنّ كلّ التحضيرات باتت جاهزة، وشدّد على أنّ الهدف هو أن تمرّ الانتخابات بسلاسة ومن دون إشكالات.لم يخفِ وزير الداخلية وجود تحديات أمنية خلال هذه الانتخابات، لكنه شدّد أيضاً على أنّ هذه التحديات لن تثني الوزارة عن إنجاز الاستحقاق.، أشار محافظ جبل القاضي محمود مكاوي في حديث لـ "نداء الوطن" إلى أنّ ليل السبت هو آخر مهلة للانسحاب من السباق البلدي، ما يعني أنّ عدد البلديات الفائزة بالتزكية مرجح للارتفاع وفقاً لتطوّرات الساعات المقبلة.وعمّا إذا كان يعدّ إجراء الاستحقاق البلدي إنجازاً، يقول مكاوي، إنّ عدم إجراء الاستحقاق في موعده كان سيترك صورةً سلبية، فالانتخابات البلدية استحقاق عادي ينبغي إنجازه، لكنّ التحديات تجعل من إجرائه إنجازاً.وعلى الأرض ومع التجوّل في بلدات جبل لبنان، يبدو واضحاً أنّ المنافسة تختلف بين بلدات تأخذ فيها المنازلة طابعاً عائلياً وبين بلدات منازلاتها بنكهة سياسية وسط رفع صور للمرشحين والشعارات وحماسة شعبية لافتة لاستحقاق طال انتظاره بعد أزمات مُنهكة وفي بلدات كلّها تعاني.