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لبنان

عون: سننقل لبنان إلى مكان آخر

Lebanon 24
01-05-2025 | 22:03
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كشف رئيس الجمهورية جوزاف عون" في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير صحف، في الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن طرحه 4 مواضيع مع الرئيس الإماراتي، وهي "رفع الحظر عن سفر الإماراتيين الى لبنان، وتسهيل التأشيرات الإماراتية للبنانيين، والسماح لرجال الأعمال بالاستثمار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية"، لافتاً إلى أن الرئيس الإماراتي كان متجاوباً جداً مع مطالبه، وإن يكن أشار إلى أن الأمور تحتاج إلى متابعة وزيارة أخرى.

وشرح عون إنجازات الحكومة في إطار سعيها إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، من التعيينات الأمنية والقضائية وتعيين حاكم مصرف لبنان، وإقرار قانون السرية المصرفية، وغيرها.

وركز على الاستقرار الأمني في لبنان والمهمات الملقاة على عاتق القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية، مؤكداً أنه رغم الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان ووجود مليوني سوري ومنظمات فلسطينية "لا يزال الوضع الأمني في لبنان مقبولاً، ورغم الإمكانيات القليلة للقوات المسلحة".

وحرص عون على التأكيد أن الدولة تسير بخطى ثابتة وسريعة لكن ليس متسرعة، مقراً بأن ثمة أموراً تحتاج إلى بعض الوقت، "وسنواجه عراقيل لكن نحن مصممون على نقل البلد إلى مكان آخر بأقرب وقت". وشدّد على أن "الاستقرار اللبناني مطلب لبناني، والإصلاح الاقتصادي أيضاً، وحينما يتم الإصلاح والاستقرار الأمني، يعود المستثمرون الخليجيون والإماراتيون واللبنانيون في الخارج إلى لبنان".

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