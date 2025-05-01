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لبنان

الإمارات والكويت تتجهان لتعيين سفيرين جديدين في بيروت

Lebanon 24
01-05-2025 | 22:28
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كتب عمر البردان في" اللواء": تأتي زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى دولة الإمارات، بعد المحطتين القطرية والسعودية، في إطار حرص العهد على تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الدول الخليجية الشقيقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
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ومن المتوقع أن يلبي الرئيس عون دعوة رسمية تلقاها لزيارة دولة الكويت في 11 من هذا الشهر، للقاء أميرها الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين.

واستناداً إلى ما كشفته أوساط دبلوماسية خليجية رفيعة لـ«اللواء»، فإن هناك اهتماماً من جانب دول مجلس التعاون، بتنقية العلاقات مع لبنان وتعزيزها على مختلف المستويات، بعد التوجه الواضح من جانب العهد الجديد في لبنان بقيادة الرئيس عون، بفتح صفحة جديدة مع الدول الخليجية، سعياً لإزالة رواسب المرحلة الماضية.

وأشارت الأوساط، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات واسعة على مستوى هذه العلاقات، حيث ستكون باكورة ذلك، بإعلان الإمارات عن رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، كذلك العودة لمنح اللبنانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها، على أن يتزامن ذلك مع جملة قرارات خليجية تصب في نفس الإطار. في ظل ارتياح دول مجلس التعاون للإجراءات التي تقوم بها السلطات اللبنانية على مختلف المستويات. وفي هذا الإطار كشفت المعلومات أن الإمارات والكويت تتجهان لتعيين سفيرين جديدين في بيروت، في سياق ترجمة التوجهات الخليجية الجديدة تجاه لبنان. 
 
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