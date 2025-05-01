الإمارات والكويت تتجهان لتعيين سفيرين جديدين في بيروت

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تأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى ، بعد المحطتين والسعودية، في إطار حرص على تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الدول الخليجية الشقيقة، وفي مقدمها .ومن المتوقع أن يلبي دعوة رسمية تلقاها لزيارة دولة في 11 من هذا الشهر، للقاء أميرها الشيخ الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين.واستناداً إلى ما كشفته أوساط دبلوماسية خليجية رفيعة لـ«اللواء»، فإن هناك اهتماماً من جانب دول مجلس التعاون، بتنقية العلاقات مع وتعزيزها على مختلف المستويات، بعد التوجه الواضح من جانب العهد الجديد في لبنان بقيادة الرئيس عون، بفتح صفحة جديدة مع الدول الخليجية، سعياً لإزالة رواسب المرحلة الماضية.وأشارت الأوساط، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات واسعة على مستوى هذه العلاقات، حيث ستكون باكورة ذلك، بإعلان عن رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، كذلك العودة لمنح اللبنانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها، على أن يتزامن ذلك مع جملة قرارات خليجية تصب في نفس الإطار. في ظل ارتياح دول مجلس التعاون للإجراءات التي تقوم بها السلطات على مختلف المستويات. وفي هذا الإطار كشفت المعلومات أن الإمارات والكويت تتجهان لتعيين سفيرين جديدين في ، في سياق ترجمة التوجهات الخليجية الجديدة تجاه لبنان.