22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل تستغل اسرائيل السلبية الايرانية الاميركية؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
02-05-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل المشهد الإقليمي المتقلب، طرأت تطورات سلبية على مسار المفاوضات الأميركية
الإيرانية
، بعدما أعلنت
طهران
تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً بينها وبين
واشنطن
. هذا التأجيل لم يأتِ في فراغ، بل ترافق مع تصاعد التوتر في المنطقة، لا سيما مع تزايد الحديث عن احتمال حصول تصعيد إسـرائيلي على جبهتين: في
سوريا
من جهة، وفي
لبنان
من جهة أخرى، إضافة إلى استمرار المواجهات في غزة وامكانية توسيع العملية البرية، ما يعكس مناخاً عاماً مشحوناً بالمخاطر والانفجارات المحتملة.
Advertisement
هذه المؤشرات لا يمكن فصلها عن سياق تحسين الشروط القائم بين طهران وواشنطن، إذ يبدو أن الطرفين دخلا مرحلة جديدة من "الكباش" السياسي والدبلوماسي، تُستخدم فيها أوراق الضغط القصوى. وفيما يرى بعض المتابعين أن التطورات السلبية تعكس فشلًا في الوصول إلى تفاهمات، تؤكد مصادر مطلعة أن هذه السلبية ليست سوى جزء من أدوات التفاوض، وأنها لا تعبّر عن انسداد حقيقي في المسار، بل عن مناورات تهدف إلى تحسين شروط التفاوض قبيل العودة إلى الطاولة.
في هذا الإطار، تكتسب التغييرات الأخيرة داخل
البيت الأبيض
أهمية خاصة، إذ أقدم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على إقالة عدد من مستشاريه الأساسيين وتعيين آخرين أكثر ميلاً إلى الانفتاح مع
إيران
. هذه الخطوة قرأها كثيرون على أنها إشارة جدية إلى نية
ترامب
إعادة تفعيل
الاتفاق النووي
، أو على الأقل السير في اتجاه تفاوضي يعيد إيران إلى طاولة الحوار بشروط جديدة.
لكن كل هذا لا يلغي خطورة العامل الإســرائيلي في المعادلة. إذ تبقى إسـرائيل لاعباً أساسياً يصعب ضبط إيقاعه، وقد تبادر إلى تنفيذ ضربات غير محسوبة أو غير منسقة مع الجانب الأميركي، ما قد يؤدي إلى خلط الأوراق وإعادة خلط التفاهمات الهشة بين طهران وواشنطن. هذا الاحتمال يجعل من الضروري مراقبة السلوك الإســرائيلي في المرحلة المقبلة، خاصة أن أي تصعيد عسكري من طرف اسرائيل في لبنان أو سوريا أو غزة، من دون ضوء أخضر أميركي، قد يجرّ المنطقة إلى مواجهات شاملة، تُفشل أي محاولة لتهدئة الأجواء.
يبدو أن التأجيل
الإيراني
للمفاوضات لا يعني
التراجع عن
الحوار، بل هو جزء من لعبة التوقيت والضغط، في وقت تبقى فيه إســرائيل المتغيّر الأخطر، الذي قد يطيح بكل الحسابات، ما لم يتم ضبطه ضمن رؤية واضحة ومسار تفاوضي يشمل مختلف الملفات الإقليمية.
المصدر: لبنان24
مواضيع ذات صلة
البرلمان الإيراني: جولة المباحثات الثالثة مع الولايات المتحدة لم تكن سلبية ولم تشهد أي تهديدات
Lebanon 24
البرلمان الإيراني: جولة المباحثات الثالثة مع الولايات المتحدة لم تكن سلبية ولم تشهد أي تهديدات
02/05/2025 11:32:44
02/05/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية
Lebanon 24
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية
02/05/2025 11:32:44
02/05/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاسخارت تنقل أجواء سلبيّة من اسرائيل وانفراج متوقع في ملف الأسرى المدنيين
Lebanon 24
بلاسخارت تنقل أجواء سلبيّة من اسرائيل وانفراج متوقع في ملف الأسرى المدنيين
02/05/2025 11:32:44
02/05/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
للترويج للمربى... هل استغلت ميغان ماركل ابنتها؟
Lebanon 24
للترويج للمربى... هل استغلت ميغان ماركل ابنتها؟
02/05/2025 11:32:44
02/05/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الطقس الربيعي سيتحوّل.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار مع برق ورعد!
Lebanon 24
الطقس الربيعي سيتحوّل.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار مع برق ورعد!
04:14 | 2025-05-02
02/05/2025 04:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"الانتماء إليه ليس سهلًا".. جعجع: حزب القوات مطعّم ضد الفساد
Lebanon 24
"الانتماء إليه ليس سهلًا".. جعجع: حزب القوات مطعّم ضد الفساد
04:11 | 2025-05-02
02/05/2025 04:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا
Lebanon 24
بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا
04:00 | 2025-05-02
02/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يؤيد اللامركزية الإدارية ويرفض "المالية" وتعديل التقسيمات
Lebanon 24
"حزب الله" يؤيد اللامركزية الإدارية ويرفض "المالية" وتعديل التقسيمات
04:00 | 2025-05-02
02/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة: دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا
Lebanon 24
حمادة: دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا
03:55 | 2025-05-02
02/05/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
12:02 | 2025-05-01
01/05/2025 12:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"عليا وعلى أعدائي".. نيكول سابا تهدد زوجها يوسف الخال فما القصة؟
Lebanon 24
"عليا وعلى أعدائي".. نيكول سابا تهدد زوجها يوسف الخال فما القصة؟
09:12 | 2025-05-01
01/05/2025 09:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
08:30 | 2025-05-01
01/05/2025 08:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أمني يخصّ السوريين في لبنان
Lebanon 24
تحذير أمني يخصّ السوريين في لبنان
13:01 | 2025-05-01
01/05/2025 01:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لسائقي الدراجات الناريّة... إليكم ما قرّره وزير الداخليّة
Lebanon 24
لسائقي الدراجات الناريّة... إليكم ما قرّره وزير الداخليّة
06:36 | 2025-05-01
01/05/2025 06:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
04:14 | 2025-05-02
الطقس الربيعي سيتحوّل.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار مع برق ورعد!
04:11 | 2025-05-02
"الانتماء إليه ليس سهلًا".. جعجع: حزب القوات مطعّم ضد الفساد
04:00 | 2025-05-02
بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا
04:00 | 2025-05-02
"حزب الله" يؤيد اللامركزية الإدارية ويرفض "المالية" وتعديل التقسيمات
03:55 | 2025-05-02
حمادة: دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا
03:48 | 2025-05-02
بالصورة.. تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2025
فيديو
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
02/05/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
02/05/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
02/05/2025 11:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24