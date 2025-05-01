في طرابلس.. خلاف بين سوري ومصري تطور إلى إطلاق نار

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أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال مساء أمس، في محلة سوق الخضار القديم في التبانه - ، بين كل من المدعو "ع.ز" سوري الجنسية وبين المدعو "ر.أ" الجنسية ، تطور الخلاف بينهما الى قيام الاول بإطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاخير وأصابه بقدمه.وتم نقل الجريح إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج، وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.وعرف أن الاشكال بين الطرفين ناتج عن خلافات سابقة.