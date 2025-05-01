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لبنان

في طرابلس.. خلاف بين سوري ومصري تطور إلى إطلاق نار

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:17
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال مساء أمس،  في محلة سوق الخضار القديم في التبانه - طرابلس، بين كل من المدعو "ع.ز" سوري الجنسية وبين المدعو "ر.أ" مصري الجنسية ، تطور الخلاف بينهما الى قيام الاول بإطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاخير وأصابه بقدمه. 
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وتم نقل الجريح إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج، وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.

وعرف أن الاشكال بين الطرفين ناتج عن خلافات سابقة.
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