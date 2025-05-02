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لبنان

أزمة داخل "قوى التغيير": الخلافات تُطيح بآمال الانتخابات البلدية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 01:30
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تشهد قوى ومجموعات "التغيير" أزمة حقيقية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن غياب التفاهمات ضرب التحضيرات في مختلف المدن والقرى الأساسية في لبنان، من دون تسجيل أي اتفاق موحّد حتى الآن.
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وبحسب المصادر، فإن الرغبة بالمشاركة الفاعلة كانت كبيرة لدى "قوى التغيير"، وذلك بهدف تحقيق بعض الاختراقات في البلديات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة بيروت، حيث كان البعض يعوّل على زخم شعبي قد يظهر أيضًا في الانتخابات النيابية المقبلة.
إلا أن الخلافات المتشعبة بين النواب التغييريين أنفسهم، وبينهم وبين المجموعات المدنية، أدت إلى تفجير أي محاولة جدية للتوحد أو تقديم لوائح موحدة. ووفق المعطيات، فإن الانقسامات العميقة حول الخيارات، والتحالفات، وآليات العمل، جعلت قوى التغيير تفشل حتى اللحظة في تقديم بديل موحد وقادر على المنافسة.
المصدر: لبنان 24
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