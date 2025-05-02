أزمة داخل "قوى التغيير": الخلافات تُطيح بآمال الانتخابات البلدية

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تشهد قوى ومجموعات "التغيير" أزمة حقيقية مع اقتراب موعد ، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن غياب التفاهمات ضرب التحضيرات في مختلف المدن والقرى الأساسية في ، من دون تسجيل أي اتفاق موحّد حتى الآن.وبحسب المصادر، فإن الرغبة بالمشاركة الفاعلة كانت كبيرة لدى "قوى التغيير"، وذلك بهدف تحقيق بعض الاختراقات في البلديات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة ، حيث كان البعض يعوّل على زخم شعبي قد يظهر أيضًا في الانتخابات النيابية المقبلة.إلا أن الخلافات المتشعبة بين النواب أنفسهم، وبينهم وبين المجموعات المدنية، أدت إلى تفجير أي محاولة جدية للتوحد أو تقديم لوائح موحدة. ووفق المعطيات، فإن الانقسامات العميقة حول الخيارات، والتحالفات، وآليات العمل، جعلت قوى التغيير تفشل حتى اللحظة في تقديم بديل موحد وقادر على المنافسة.