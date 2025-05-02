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لبنان

تحرّكات في لبنان.. دولة معنية ستتأثر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 02:15
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شهدت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة تحركات ناشطة لاحدى الدول الاقليمية، مرتبطة بشكل مباشر بالوضع السوري، وتهدف إلى التأثير على واقعه.
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التحركات التي يجري العمل عليها لا تقتصر على الطابع الفني أو التقني، بل تبيّن أنها سياسية وربما امنية، ما يكشف عن نية مدروسة لإحداث تغيير في موازين القوى أو إعادة رسم المشهد السياسي.
مصادر مطّلعة تتابع هذه التحركات عن كثب، تؤكد أن الجهة الإقليمية المعنية تستخدم قنوات داخلية لبنانية لتحريك مجموعات او ادارتها، ضمن خطة يبدو أنها تتجاوز التوقعات.
التحركات لم تتخذ بعد طابعاً علنياً، لكنها مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
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