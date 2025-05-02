"انقسام" داخل الجماعة

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عُلم أن خلافات داخلية ما زالت تسيطر على أجواء " " في لاسيما مع اقتراب .وذكرت المعلومات أن بعض القيادات تواصل ابتعادها حالياً عن المشهد الانتخابي، علماً أن دورها كان فاعلاً في الإنتخابات الماضية.