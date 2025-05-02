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لبنان

"انقسام" داخل الجماعة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 03:15
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عُلم أن خلافات داخلية ما زالت تسيطر على أجواء "الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان لاسيما مع اقتراب الانتخابات البلدية يوم الأحد.
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وذكرت المعلومات أن بعض القيادات تواصل ابتعادها حالياً عن المشهد الانتخابي، علماً أن دورها كان فاعلاً في الإنتخابات الماضية.
 
المصدر: لبنان 24
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