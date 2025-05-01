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لبنان

مجهولون على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار في طرابلس

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:27
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أقدم مجهولون على متن دراجتين ناريتين على إطلاق النار في الهواء من رشاش حربي لدى مرورهما في شارع العجزة – أبي سمراء، قبل أن يتوجها نزولًا نحو مشروع محرم، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقد دوّى صوت الرصاص الكثيف في أرجاء مدينة طرابلس، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.
 
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