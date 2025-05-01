مجهولون على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار في طرابلس

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أقدم مجهولون على متن دراجتين ناريتين على إطلاق النار في الهواء من رشاش حربي لدى مرورهما في شارع العجزة – أبي سمراء، قبل أن يتوجها نزولًا نحو ، حسب مندوبة " ".وقد دوّى صوت الرصاص الكثيف في أرجاء مدينة ، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.