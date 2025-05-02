مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا.. وسقوط إصابات

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أفادت مندوبة " " عن أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت غرفتين جاهزتين في بلدة حولا.وحسب المعلومات، أصيب مواطن وزوجته و3 آخرين جراء الغارة.وعُلم أنّ الغرفتين تابعتان لمحطة وقود في حولا.