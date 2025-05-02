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لبنان

مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا.. وسقوط إصابات

Lebanon 24
02-05-2025 | 01:15
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت غرفتين جاهزتين في بلدة حولا.
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وحسب المعلومات، أصيب مواطن وزوجته و3 آخرين جراء الغارة.

وعُلم أنّ الغرفتين تابعتان لمحطة وقود في حولا.
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