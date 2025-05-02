اجتماع لمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة عون

وأفادت قناة ان سلاح " " والاستراتيجية الدفاعية غير مطروحين على طاولة للدفاع.من جهتها، ذكرت قناة "الجديد" ان المجلس الأعلى للدفاع سيُناقش ملف حركة في على أن يمنع عنها العمل العسكري ومحاسبة الحركة عن أي خرق.