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لبنان

لائحة "إيد بإيد" في عبرين البترونية تُعلن برنامجها الانتخابي

Lebanon 24
02-05-2025 | 01:49
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أعلنت في بلدة عبرين لائحة "إيد بإيد" برئاسة الصيدلي الدكتور ساسين صليبا منصور والدكتور جوزيف ساسين مداورة تضم : كارلي روكز، جورج جرجس، جورج اسطفان، جان خليل، مارك خشان، الرئيس السابق للبلدية جورج طانيوس، جويس ابي خطار حيدر، جوزاف بطرس، ديالا طنوس كنعان وجوني واكيم.
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أقيم احتفال الاعلان في صالة رعية مار شربل في حضور رئيس البلدية الحالي فارس طنوس والرؤساء السابقين للمجالس البلدية، مختار البلدة إيلي بربر، رئيس قسم الكتائب اللبنانية الياس الياس، مسؤول تيار "المردة" حنا صليبا منصور ورئيس مركز "التيار الوطني الحر" بيار بطرس وحشد من اهالي البلدة.

بعد النشيد الوطني عزفا من إيلي درغام قدمت للحفل نجوى كنعان فرحبت بالحضور، ثم القت حيدر كلمة اللائحة وقالت: "لائحة "إيد بإيد" ليست مجرد لائحة انتخابية بل هي وجوه تحب عبرين. قلوب تحلم وأياد مستعدة للعمل ليلا ونهارا !من كل حي، من كل شارع، من كل بيت. اجتمعنا على المحبة والإصرار على خلق فرص عمل لشبابنا ودعم نسائنا وتطوير الطرق، وإنارة الشوارع، وبناء ساحات الفرح، جئنا نزرع الثقافة والرياضة في كل حارة وزاوية، جئنا نحمي بيئتنا من التلوث والضياع".(الوكالة الوطنية)
 
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