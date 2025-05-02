لائحة "إيد بإيد" في عبرين البترونية تُعلن برنامجها الانتخابي

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أعلنت في بلدة عبرين لائحة "إيد بإيد" برئاسة الصيدلي الدكتور ساسين منصور والدكتور ساسين مداورة تضم : كارلي روكز، ، جورج ، جان خليل، مارك خشان، الرئيس السابق للبلدية جورج طانيوس، جويس ابي خطار ، ، ديالا طنوس وجوني واكيم.أقيم احتفال الاعلان في صالة رعية مار شربل في حضور رئيس البلدية الحالي فارس طنوس والرؤساء السابقين للمجالس البلدية، مختار البلدة بربر، رئيس قسم الياس الياس، مسؤول " " حنا صليبا منصور ورئيس مركز " " بطرس وحشد من اهالي البلدة.بعد النشيد الوطني عزفا من إيلي درغام قدمت للحفل كنعان فرحبت بالحضور، ثم القت حيدر كلمة اللائحة وقالت: "لائحة "إيد بإيد" ليست مجرد لائحة انتخابية بل هي وجوه تحب عبرين. قلوب تحلم وأياد مستعدة للعمل ليلا ونهارا !من كل حي، من كل شارع، من كل بيت. اجتمعنا على المحبة والإصرار على خلق فرص عمل لشبابنا ودعم نسائنا وتطوير الطرق، وإنارة الشوارع، وبناء ساحات الفرح، جئنا نزرع الثقافة والرياضة في كل حارة وزاوية، جئنا نحمي بيئتنا من التلوث والضياع".(الوكالة الوطنية)