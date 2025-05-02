ارتفاع البنزين.. هكذا أصبح سعر الصفيحة

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ارتفع اليوم الجمعة سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 10 آلاف ليرة والمازوت 7 آلاف ليرة، فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليون و348 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و388 ألف ليرةالمازوت: مليون و217 ألف ليرةالغاز: 979 ألف ليرة.