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لبنان

ارتفاع البنزين.. هكذا أصبح سعر الصفيحة

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:25
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ارتفع اليوم الجمعة سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 10 آلاف ليرة والمازوت 7 آلاف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
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البنزين 95 أوكتان: مليون و348 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و388 ألف ليرة

المازوت: مليون و217 ألف ليرة

الغاز: 979 ألف ليرة. 

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