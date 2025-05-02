في دار الطائفة الدرزية.. ماذا سيجري اليوم؟

تشهد دار اجتماعا سيعقد عند الثالثة ظهر اليوم، بين شيخ العقل للطائفة الشيخ الدكتور ونواب من الطائفة مع مجموعة من سفراء ، وذلك بهدف شرح الموقف من الاحداث في ، ونقل هواجس الطائفة، وضرورة احتضان مطالبها، ورعاية ومتابعة التفاهمات التي تم التوصل اليها، ولتدارك امتداد التوتر الى .

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