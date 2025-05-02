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لبنان

في دار الطائفة الدرزية.. ماذا سيجري اليوم؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 03:29
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 تشهد دار طائفة الموحدين الدروز اجتماعا سيعقد عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، بين شيخ العقل للطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ونواب من الطائفة مع مجموعة من سفراء الدول العربية، وذلك بهدف شرح الموقف من الاحداث في سوريا، ونقل هواجس الطائفة، وضرورة احتضان مطالبها، ورعاية ومتابعة التفاهمات التي تم التوصل اليها، ولتدارك امتداد التوتر الى لبنان.
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