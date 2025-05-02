Advertisement

لبنان

بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
02-05-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1354761-638817794238467504.jpg
Doc-P-1354761-638817794238467504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

من "قلبي سلامٌ لبيروت"، المدينة التي نزفت بالحرب لكنها ما انكسرت، عادت النبضات تتسابق في شرايينها، وعاد الناس يركضون لا للهروب، بل للعودة... من النهاية إلى البداية، تحت سماءٍ لا تزال تحمل رماد الغارات، لكنها تتّسع دائمًا للحلم.

برعاية فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، عاد ماراثون بيروت في نسخته الحادية والعشرين ليؤكد أن في لبنان شعبًا لا يركع، بل يركض.

15 ألف عداء وعداءة من 38 بلدًا خطّوا خطواتهم على طرقات المدينة التي كانت بالأمس مسرحًا للقصف والنار، فصارت اليوم مسرحًا للفرح والانتصار. تسابقوا على درب واجهة بيروت البحرية التي ارتدت ثوبها الأبيض بعدما غطّاها الدخان، وركضوا جميعًا تحت شعار: "من النهاية للبداية ليبقى لبنان".

Advertisement

شعارٌ لم يكن مجرّد كلمات، بل فعلًا حيًّا مجبولًا بالدموع والعرق والإصرار.

أسماء صنعت الفارق... ووجوهٌ أضاءت الحدث

في سباق الماراثون (أجانب)، فاز العداء الإثيوبي دريبا تسيغا في فئة الرجال بزمن ساعتين و2:15، متفوقًا على الكيني إيمانويل سيريم الذي حل ثانيًا بزمن ساعتين و2:17، فيما جاء الإثيوبي بيكيليه فيتيني في المركز الثالث.

أما في فئة السيدات، فازت الإثيوبية لميم أسيفا بزمن ساعتين و2:31، تلتها مواطنتها هوريسا ديغيلي في المركز الثاني، ثم هاوي ريغيسا في المركز الثالث.

أما في سباق الماراثون (لبنانيون)، فقد فاز طوني حنّا (لاتز ران) بالمركز الأول للرجال بزمن ساعتين و2:30، وجاء عمر أبو حمد (الجيش اللبناني) في المركز الثاني، بينما جاء سمير سلمان (الأنطونية) في المركز الثالث. وفي فئة السيدات، تصدرت شيرين نجيم (إنتر ليبانون) بزمن ساعتين و2:50، تلتها ميشيل بيدريزيك في المركز الثاني، ثم كاتيا راشد (لاتز ران) في المركز الثالث.

كلهم كانوا وجوهًا للقدرة على تحدي التعب وعبور الحواجز النفسية قبل الجسدية.. صوتهم، خطواتهم، وأنفاسهم، كانت الرد الأقوى: "بيروت ما بتموت".

الحدث لم يكن مجرّد سباق، بل رسالة وطنية، إنسانية وعالمية تؤكّد أن لبنان لا يزال بلد الحضارة والثقافة والإبداع.

 

نجم برازيلي في قلب بيروت

ولأن لبنان لا يعيش فقط على الذاكرة، بل يصنع لحظاته الخاصة، فإن العاصمة على موعد يوم غد السبت 3 أيار مع لحظة استثنائية ضمن OMT Beirut Sports Festival، الذي انطلق في الفوروم دو بيروت ويستمر حتى 4 أيار، حيث يحلّ أسطورة الكرة البرازيلية روبيرتو كارلوس ضيفًا مميزًا ليشعل الحماس في قلوب اللبنانيين، ويؤكد أن بيروت، مهما تألمت، تبقى وجهةً للحلم، للحياة، وللرياضة.

 

من بيروت إلى العالم: نحن شعب لا يُهزم

"العرس" الرياضي في بيروت لم يكن مجرّد فعالية رياضية، بل ملحمة وطنية، رواها العداؤون بأقدامهم، وسُجّلت في ذاكرة كل من حضر، وكل من آمن أن بيروت، الجريحة دومًا، تختار أن تركض بدلًا من أن تتعثّر.

فمن قلبي سلامٌ لبيروت... المدينة التي تأبى إلا أن تبقى.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب: سننشر نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كندي غدا الثلاثاء
lebanon 24
02/05/2025 11:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة موسكو: إسقاط نحو 60 مسيّرة أوكرانية بهجوم واسع على العاصمة
lebanon 24
02/05/2025 11:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
العداؤون يتوافدون إلى بيروت استعدادًا للنسخة الـ21 من ماراتون بيروت الدولي
lebanon 24
02/05/2025 11:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
lebanon 24
02/05/2025 11:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-05-02
04:14 | 2025-05-02
04:11 | 2025-05-02
04:00 | 2025-05-02
03:55 | 2025-05-02
03:48 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24