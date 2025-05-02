تشكيل لوائح انتخابية في هيتلا ووادي النحلة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التغيير

أعلنت بلدتا هيتلا (عكار) ووادي النحلة (طرابلس) تشكيل لوائح انتخابية استعداداً للاستحقاق البلدي، حيث أطلقت هيتلا لائحة "هيتلا للكل" التي شددت على رفض الانقسام والعمل لصالح جميع أبناء القرية، وطرحت برنامجاً يشمل البنية التحتية، الشباب، الزراعة والتربية.

Advertisement

وفي وادي النحلة قضاء ، تشكّلت لائحة "إنماء وادي النحلة والمنكوبين" وركزت على الانتساب لاتحاد بلديات ، تطوير البنى التحتية، وإنشاء مراكز صحية وثقافية ومهنية لخدمة أبناء البلدة.













