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لبنان

تشكيل لوائح انتخابية في هيتلا ووادي النحلة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التغيير

Lebanon 24
02-05-2025 | 03:45
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أعلنت بلدتا هيتلا (عكار) ووادي النحلة (طرابلس) تشكيل لوائح انتخابية استعداداً للاستحقاق البلدي، حيث أطلقت هيتلا لائحة "هيتلا للكل" التي شددت على رفض الانقسام والعمل لصالح جميع أبناء القرية، وطرحت برنامجاً يشمل البنية التحتية، الشباب، الزراعة والتربية.
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وفي وادي النحلة قضاء طرابلس، تشكّلت لائحة "إنماء وادي النحلة والمنكوبين" وركزت على الانتساب لاتحاد بلديات الفيحاء، تطوير البنى التحتية، وإنشاء مراكز صحية وثقافية ومهنية لخدمة أبناء البلدة.







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