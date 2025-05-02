بالصورة.. تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2025

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أعلن رئيس اللجان الفاحصة تمديد مهلة قبول طلبات المرشحين، بمن فيهم التلامذة ذوي الحاجات الخاصة، للإمتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥ ، وذلك من ٢ أيار لغاية ١٦ أيار ٢٠٢٥ ضمنًا.ولفت إلى أنّ أي ملاحق ترد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة، لا تُقبل.