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لبنان

"الانتماء إليه ليس سهلًا".. جعجع: حزب القوات مطعّم ضد الفساد

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:11
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شدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن "القوات حزبٌ مطعّم ضد الفساد، والانتماء إليه ليس بالأمر السهل"، مؤكداً أن "القواتي بطبيعته محصّن، ملتزم بلبنان، يرفض أي سلاح غير شرعي، ويؤمن بدولة قوية وعادلة".
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كلام جعجع جاء خلال مشاركته المفاجئة في السهرة السنوية لمصلحة طلاب "القوات اللبنانية" في مطعم "Palms" – نهر الكلب، إلى جانب عدد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" وقيادات الحزب.

واعتبر أن تاريخ "القوات" على مدى أربعين عاماً هو تاريخ أبطال، وأضاف: "في زمن تفشّي الفساد، بقيت القوات بعيدة عنه، لأن الانتماء إليها يتطلب التزاماً أخلاقياً ووطنياً عميقاً. فالانتماء للقوات يعني الانحياز للدولة وحدها، وعدم المساومة على السيادة أو القيم".

وأكد جعجع أن "الاحتفال هو محطة لتجديد العهد، ولتسلّم الشعلة من جيل إلى آخر"، لافتاً إلى أن الطلاب اليوم "يحملون إرثاً نضالياً كبيراً، ومسؤولية الحفاظ عليه والمضي به إلى الأمام".

وختم قائلاً: "تذكّروا دائماً: في وقت السلم نحن اليد التي تعمّر، وفي وقت الخطر... نحن القوات".
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