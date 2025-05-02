الطقس الربيعي سيتحوّل.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار مع برق ورعد!

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طقس ربيعي متقلب يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز ويستمر تأثيره حتى يوم الأثنين المقبل حيث يستقر تدريجياً.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل يتحول اعتبارا الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد .السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية في الفترة المسائية.الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار محلية اعتبارا من بعد الظهر.الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية في المناطق الداخلية والجنوبية يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.