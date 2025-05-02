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لبنان

مطلوب وقع في قبضة المخابرات

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:30
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داهمت دورية من الجيش، تؤازرها قوة من المخابرات، أحد الكراجات والمباني في منطقة أبي سمراء – شارع العجزة، ليل أمس، حيث تم توقيف المدعو "إ.ك" وضبط عدد من المضبوطات بحوزته، بحسب مندوبة "لبنان24".
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وجاءت عملية التوقيف على خلفية إشكال سابق تخلّله إطلاق نار، وتم اقتياده إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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