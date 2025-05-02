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لبنان

لائحة "قرار شاتين" تطلق برنامجها الانتخابي

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:34
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 أطلقت "لائحة قرار شاتين" برئاسة المحامي وليد يونس برنامجها الانتخابي بعد ظهر امس في احتفال أقيم في مجمع "اوريزون"-جبيل في حضور النائب الدكتور غسان سكاف
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وقدّم رئيس اللائحة، المحامي وليد يونس، اعضاء اللائحة وهم: بالاضافة الى يونس كل من جوزف رجاء غوش و ليليت دياب الشاعر وجوزف مظهر بطرس وزياد ادوار غوش ورالف جورج ابراهيم و كارول حميد طربيه ونانسي يوسف اسكندر وسارة ماريوس البعيني مع المرشحين عن المقعدين الاختياريين المختار الحالي غسان غوش و طوني الشاعر.
 
ويركز مشروع لائحة "قرار شاتين" يركز على استعادة الدور البلدي الكامل، وتحقيق تنمية مستدامة عبر الشفافية، الرقمنة، وتحديث البنى التحتية، مع التزام بتعديل المخطط التوجيهي وتمكين الشباب من الاستقرار في بلدتهم. كما يولي أهمية خاصة للثقافة والتراث، ويطرح خطة نهوض شاملة بالتعاون مع كفاءات شاتين.
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