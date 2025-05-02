لائحة "قرار شاتين" تطلق برنامجها الانتخابي

أطلقت "لائحة قرار شاتين" برئاسة المحامي برنامجها الانتخابي بعد ظهر امس في احتفال أقيم في مجمع "اوريزون"-جبيل في حضور النائب الدكتور .

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وقدّم رئيس اللائحة، المحامي وليد يونس، اعضاء اللائحة وهم: بالاضافة الى يونس كل من رجاء غوش و ليليت الشاعر وجوزف مظهر وزياد ادوار غوش ورالف و كارول حميد ونانسي يوسف اسكندر وسارة ماريوس البعيني مع المرشحين عن المقعدين الاختياريين المختار الحالي غسان غوش و طوني الشاعر.

ويركز مشروع لائحة "قرار شاتين" يركز الدور البلدي الكامل، وتحقيق تنمية مستدامة عبر الشفافية، الرقمنة، وتحديث البنى التحتية، مع بتعديل المخطط التوجيهي وتمكين الشباب من الاستقرار في بلدتهم. كما يولي أهمية خاصة للثقافة والتراث، ويطرح خطة نهوض شاملة بالتعاون مع كفاءات شاتين.