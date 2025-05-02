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لبنان

هل تسلّم الجيش صواريخ من داخل مخيم البداوي؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:40
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أعربت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي، عن أسفها الشديد لما تم تداوله عبر قناة "الحدث"، حول مزاعم غير صحيحة بشأن تسلُّم الجيش كميات من الصواريخ من داخل المخيم، مؤكدة أن "مخيم البداوي لا يحتوي على أي صواريخ أو أسلحة ثقيلة".
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وفي بيان صادر عنها، شددت الفصائل على نفيها القاطع لهذه المعلومات التي لا تمتّ إلى الواقع بصلة، معتبرة أنها تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمستمرة بين المخيمات الفلسطينية والمؤسسات الرسمية اللبنانية، وفي مقدّمها الجيش.

ودعت الفصائل وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والدقة في نقل الأخبار، وتجنُّب الانجرار خلف الشائعات قبل التحقق من مصادرها الموثوقة، مجددة التزامها الثابت بأمن واستقرار المخيم ومحيطه، وحرصها على تعزيز العلاقة الأخوية مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها كافة.
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