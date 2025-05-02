بيان عن نقابة كهرباء لبنان.. هذه تفاصيله

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أصدرت نقابة عمال ومستخدمي بيانًا، أكدت فيه رفضها القاطع لمشروع مقدمي الخدمات، معتبرة أنه "فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم مؤسسة ". وأوضحت النقابة أن إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء واستبدالها بـ"فاتورة إلكترونية" هو جزء من منهجية تفتيت المؤسسة التي بدأت في 2022، مشيرة إلى أن هذا التغيير سيلغي النظام القائم حاليًا، ويُجبر المشتركين على الدفع عبر تطبيقات ومراكز دفع إلكترونية.وتطرقت النقابة إلى رأي ، الذي أشار إلى ضرورة تعديل النظام المالي للمؤسسة في حال نقل صلاحياتها المالية إلى شركات خاصة، وهو ما يُعتبر خطوة نحو "خردقة شرعية" وجود المؤسسة. كما نبهت النقابة من الفشل الكبير لشركات مقدمي الخدمات في تحسين جباية الفواتير، حيث تكدست المتأخرات بشكل يفوق ما كانت عليه في فترة الجباية عبر المؤسسة.وفيما يخص موضوع الحد الأدنى للأجور، طالبت النقابة بحل مشكلة غلاء المعيشة قبل أي زيادة في الأجور، مشيرة إلى ضرورة إصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي تعويضات نهاية الخدمة وتحسن وضع الموظفين. وأكدت النقابة أن الحل يجب أن يتماشى مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة.وفي الختام، تعهدت النقابة بمواصلة الدفاع عن حقوق العاملين في المؤسسة، والحفاظ على الأنظمة التي تخدم المواطنين والموظفين على حد سواء.