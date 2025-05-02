Advertisement

لبنان

خبر انتشر عن سقوط منطاد... هذه حقيقته

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1354792-638817841705176967.jpg
Doc-P-1354792-638817841705176967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لا صحة للخبر المُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن سقوط منطاد للتجسس في منطقة زفتا، في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إنتشار خبر عن مُشاهدة أفعى عملاقة في لبنان... هذه حقيقته
lebanon 24
02/05/2025 16:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة سقوط بلدة حوش السيد علي بيد السوريين؟ خبرٌ يكشف
lebanon 24
02/05/2025 16:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر يكشف.. هذه حقيقة استهداف سيارة في صور
lebanon 24
02/05/2025 16:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة خبر تسليم الجيش اللبناني الادارة السورية الجديدة مسؤولين من النظام السابق
lebanon 24
02/05/2025 16:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:34 | 2025-05-02
09:30 | 2025-05-02
09:21 | 2025-05-02
09:19 | 2025-05-02
09:18 | 2025-05-02
09:11 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24