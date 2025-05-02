مقررات المجلس الأعلى للدفاع: رفع توصية إلى الحكومة بتحذير "حماس"

أعلن العميد الركن محمد المصطفى أنّ "رئيس الجمهورية استهل إجتماع للدفاع بعرض موجز عن أهمية المجلس وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة كامل الأراضي ، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.

Advertisement

وأضاف العميد مصطفى بعد انتهاء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في : "طلب رئيس الجمهورية من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية ، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي. ولفت إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات".