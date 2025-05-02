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لبنان

في بلدة بعلشميه.. الجيش يوقف شخصين تعرضا لأحد رجال الدين

Lebanon 24
02-05-2025 | 05:34
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 1 / 5 / 2025، أقدم المواطنان (ج.ا) و(ب.ا) على التعرض لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه - بعبدا.
على أثر ذلك، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات رصد وتتبع، كما نفذت عمليات دهم بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش، فأوقِف بنتيجتها المواطنان المذكوران، وبوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.
تهيب قيادة الجيش بالمواطنين التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في المرحلة الحالية الدقيقة التي يمر بها وطننا".
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