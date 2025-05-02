في بلدة بعلشميه.. الجيش يوقف شخصين تعرضا لأحد رجال الدين

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"بتاريخ 1 / 5 / 2025، أقدم المواطنان (ج.ا) و(ب.ا) على التعرض لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه - . صدر عن البيان الآتي:"بتاريخ 1 / 5 / 2025، أقدم المواطنان (ج.ا) و(ب.ا) على التعرض لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه - .

على أثر ذلك، نفذت سلسلة عمليات رصد وتتبع، كما نفذت عمليات دهم بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش، فأوقِف بنتيجتها المواطنان المذكوران، وبوشر التحقيق معهما بإشراف المختص.

تهيب بالمواطنين التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في المرحلة الحالية الدقيقة التي يمر بها وطننا".