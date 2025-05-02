Advertisement

لبنان

قرار من وزيرة التربيّة: لإقفال هذه المدارس

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1354837-638817913472980211.png
Doc-P-1354837-638817913472980211.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي التعميم رقم 24/م/2025 الموجه الى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية حول اقفالها واستخدام عدد من ابنيتها كمراكز لاقلام الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية . وجاء فيه :
Advertisement

"حيث ان الانتخابات البلدية والاختيارية العامة للعام 2025 ستجرى اعتباراً من نهار الاحد الواقع فيه 4/5/2025،

واستناداً لكتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 5585 تاريخ 17/4/2025،

وحيث انه تم اختيار ابنية ثانويات ومدارس ومعاهد رسمية لتكون مراكز اقتراع  لهذه الانتخابات على جميع الاراضي اللبنانية، واستلامها من قبل هيئة القلم والقوى الامنية نهار السبت من كل اسبوع تجرى فيه الانتخابات ، وبالتالي استمرار الحاجة الى هذه الابنية يوم الاثنين من كل اسبوع الذي يلي الانتخابات للقيام باعمال التنظيف واعادة تحضيرها لمباشرة التدريس،

وحيث ان اغلبية افراد الهيئة التعليمية (ملاك ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم ) مكلفين  بأعمال الانتخابات،

وتاميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية طوال هذه الفترة ،

لــــذلك

يطلب الى المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية العمل بما يلي :

1-  اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التي ستعتمد مراكز للاقتراع في كل من المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات من صباح السبت ولغاية مساء الاثنين ، على ان تتولى ادارة المدرسة /الثانوية / المعهد ،اتخاذ ما يلزم لتعويض التدريس للتلامذة عن يوم الاقفال .

2-   وجوب حضور مدير المدرسة /الثانوية /المعهد، او من ينتدبه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت الذي تجري فيه الانتخابات الى المبنى وذلك لاستقبال رؤساء الاقلام والكتبة والمستلزمات الانتخابية لوضعها داخل اقلام الاقتراع المكلفين فيها،وتسهيل دخول عناصر الشركة الملتزمة بنقل التلفزيونات والكاميرات والمعازل الى الاقلام المحددة في المركز وتشغيل المولد الكهربائي عند الاقتضاء،واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير احترازية لحماية موجودات ومستلزمات المدرسة.

3-   يترك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التي يشارك عدد من افراد الهيئة التعليمية لديها في الاعمال الانتخابية البلدية والاختيارية ،اتخاذ القرار الملائم بشأن التدريس نهار الاثنين من كل اسبوع يلي عملية الانتخاب وتنظيم اعطاء الدروس والحضور لافراد الهيئة التعليمية  %".
مواضيع ذات صلة
دعوة من وزيرة التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد
lebanon 24
02/05/2025 16:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا التربية والصحة أعلنا استئناف برنامج الكشف الطبي لتلامذة المدارس الرسمية
lebanon 24
02/05/2025 16:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين لوزيرة التربية: للنظر بأوضاع طلابنا قبل إصدار أي قرار
lebanon 24
02/05/2025 16:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية في غزة: تعليق الدوام بجميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر
lebanon 24
02/05/2025 16:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:39 | 2025-05-02
09:34 | 2025-05-02
09:30 | 2025-05-02
09:21 | 2025-05-02
09:19 | 2025-05-02
09:18 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24