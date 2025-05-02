وزير الصحة يجول في الشمال غداً

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يجول العامة الدكتور ركان ، غدا ، في ويزور مفتي والشمال والمحافظ، متفقدا أوضاع عدد من والمراكز الصحية، وذلك وفقا للبرنامج الاتي:- 9,30: اجتماع مع المحافظ في السرايا في مدينة طرابلس.- 10,00: افتتاح مركز غسيل الكلى في بعد تأهيله وتوسيعه.- 11,00: تفقد الصحي الاجتماعي للرعاية الصحية الاجتماعية - الخيرية.- 11,45: زيارة مركز المكرم الصحي للرعاية الصحية الأولية - جمعية المكارم والأخلاق الإسلامية.- 12,20: زيارة مفتي طرابلس والشمال امام في .- 13,00: زيارة .- 14,30: زيارة .