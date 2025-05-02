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لبنان

وزير الصحة يجول في الشمال غداً

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:14
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يجول وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، غدا ، في محافظة الشمال ويزور مفتي طرابلس والشمال والمحافظ، متفقدا أوضاع عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وذلك وفقا للبرنامج الاتي:
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- 9,30: اجتماع مع المحافظ رمزي نهرا في السرايا في مدينة طرابلس.

- 10,00: افتتاح مركز غسيل الكلى في مستشفى اورانج ناسو الحكومي بعد تأهيله وتوسيعه.

- 11,00: تفقد مركز طرابلس الصحي الاجتماعي للرعاية الصحية الاجتماعية - جمعية المنهج الخيرية.

- 11,45: زيارة مركز المكرم الصحي للرعاية الصحية الأولية - جمعية المكارم والأخلاق الإسلامية. 

- 12,20: زيارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام في دار الفتوى في الشمال.

- 13,00: زيارة مستشفى طرابلس الحكومي.

- 14,30: زيارة مستشفى المنية الحكومي.
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