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لبنان
توتّر وغضب... هكذا قتلوا زياد داخل سيارته
Lebanon 24
02-05-2025
|
07:56
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على سيارة من نوع "رابيد"، كان يقودها زياد شندب، على
طريق القطين
في منطقة
الضنية
.
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وقد قُتِلَ شندب بعد إصابته، بينما اندلعت النيران في سيارته.
وأشارت مصادر إلى أنّ عمليّة إطلاق النار مُرتبطة بإشكال سابقٍ، قُتِلَ فيه الشاب نافذ شندب.
وتسود بلدة بقرصونا حالة من التوتّر والغضب بعد مقتل زياد شندب.
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