قضاء صور... 106 مرشحين للمجالس البلدية و 143 مرشحاً اختيارياً

أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في ليوم الجمعة في على 36 مرشحاً للمجالس البلدية و36 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 106 مرشحين للمجالس البلدية و143 مرشحاً اختيارياً في قضاء صور.

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