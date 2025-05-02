Advertisement

لبنان

قضاء صور... 106 مرشحين للمجالس البلدية و 143 مرشحاً اختيارياً

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1354868-638817957060317819.jpeg
Doc-P-1354868-638817957060317819.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور ليوم الجمعة في دائرة قضاء صور على 36 مرشحاً للمجالس البلدية و36 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 106 مرشحين للمجالس البلدية و143 مرشحاً اختيارياً في قضاء صور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تواصل استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون
lebanon 24
02/05/2025 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
932 مرشحا للمجالس البلدية في قضاء المنية - الضنية
lebanon 24
02/05/2025 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
643 مرشحا للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء زغرتا
lebanon 24
02/05/2025 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء استقبال طلبات الترشح إلى المجالس البلدية والاختيارية في قضاء صور
lebanon 24
02/05/2025 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:39 | 2025-05-02
09:34 | 2025-05-02
09:30 | 2025-05-02
09:21 | 2025-05-02
09:19 | 2025-05-02
09:18 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24