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لبنان

"تيار المستقبل" نوه بتوقيف المعتدين على إمام مسجد الشبانية

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:15
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 صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:
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"تتابع قيادة "تيار المستقبل" باهتمام حادث الاعتداء المدان بشدة على إمام مسجد الشبانية الشيخ حسين حمزة، وقد أجرى الأمين العام أحمد الحريري، اليوم، اتصالاً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكان اتصل، مساء أمس، بالشيخ حمزة متضامناً ومطمئناً إلى صحته وصحة عائلته، وبقي على تواصل مفتوح مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وفعاليات المنطقة والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المعنية لاحتواء التداعيات، كما كان هناك تواصل بين منسقية جبل لبنان الجنوبي في التيار والمسؤولين في الحزب الديموقراطي اللبناني.

وتخلل الاتصالات تنويه بكل الجهود التي أدت إلى توقيف المعتدين وقطع دابر الفتنة، ودعوة القضاء إلى الحزم واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، والتشديد على وعي الأهالي لضرورة التهدئة والتعاطي بحكمة وترك العدالة تأخذ مجراها، وتجنب الانجرار إلى ردود فعل في منطقة لطالما اجتمع أهلها، من كل الأطياف، على صون سلمها الاهلي وتمتين أواصر عيشها الواحد، وقطع الطريق على أي فتنة، ونبذ كل الساعين لها".
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