"تيار المستقبل" نوه بتوقيف المعتدين على إمام مسجد الشبانية

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صدر عن " " البيان الآتي:"تتابع قيادة "تيار المستقبل" باهتمام حادث الاعتداء المدان بشدة على إمام الشبانية الشيخ حسين حمزة، وقد أجرى ، اليوم، اتصالاً بمفتي الشيخ ، وكان اتصل، مساء أمس، بالشيخ حمزة متضامناً ومطمئناً إلى صحته وصحة عائلته، وبقي على تواصل مفتوح مع قيادة وفعاليات المنطقة والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المعنية لاحتواء التداعيات، كما كان هناك تواصل بين منسقية في والمسؤولين في الحزب الديموقراطي اللبناني.وتخلل الاتصالات تنويه بكل الجهود التي أدت إلى توقيف المعتدين وقطع دابر الفتنة، ودعوة إلى الحزم واتخاذ أقصى بحقهم، والتشديد على وعي الأهالي لضرورة التهدئة والتعاطي بحكمة وترك العدالة تأخذ مجراها، وتجنب الانجرار إلى ردود فعل في منطقة لطالما اجتمع أهلها، من كل الأطياف، على صون سلمها وتمتين أواصر عيشها الواحد، وقطع الطريق على أي فتنة، ونبذ كل الساعين لها".