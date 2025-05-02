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لبنان

رسامني عرض مع طوق وأيوب للمستجدات

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:25
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم في الوزارة، النائب وليام طوق ، حيث استعرض معه اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة.
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كما تم البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرق في قضاء بشري.

والتقى الوزير رسامني عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، وتم  عرض للأوضاع العامة  اضافة الى شؤون إنمائية تعنى بها الوزارة.
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