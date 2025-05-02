رسامني عرض مع طوق وأيوب للمستجدات

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في مكتبه اليوم في الوزارة، النائب ، حيث استعرض معه اخر المستجدات على صعيد والمنطقة.كما تم البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرق في قضاء بشري.والتقى الوزير رسامني عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب ، وتم عرض للأوضاع العامة اضافة الى شؤون إنمائية تعنى بها الوزارة.