سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا

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يتراس الدكتور في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا ، حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد ، العدل عادل ، الاتصالات الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس ، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد ، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول ، البيئة تمارا والصحة العامة ركان ناصر الدين.كما يحضر لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.