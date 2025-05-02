بعدما كثرت السّرقة من داخل السيّارات... "المعلومات" توقف أحد أفراد العصابات

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كثُرَت عمليّات السّرقة من داخل السيّارات في مناطق عدّة من .على الأثر، كثّفت استقصاءاتها لتحديد هويّات أفراد تلك العصابات والتي سبق أن أوقفت عددًا منهم، بتواريخٍ سابقة.بناءً عليه، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّة ومكان وجود أحدهم، ويدعى ح. ش. (مواليد عام 1974، لبناني).بتاريخ 25-4-2025، وبعد عمليّة رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى الدّوريّات من توقيفه في محلّة الرّويس - الضّاحية.بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل سيّارات في العديد من المناطق، منها: الدّكوانة، وسنّ الفيل، والضبية، وأنطلياس، وجونية، وغزير، وعمشيت، وجبيل، وغيرها.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".