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لبنان

بعدما كثرت السّرقة من داخل السيّارات... "المعلومات" توقف أحد أفراد العصابات

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:11
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة  البلاغ التّالي:
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"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كثُرَت عمليّات السّرقة من داخل السيّارات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

على الأثر، كثّفت شعبة المعلومات استقصاءاتها لتحديد هويّات أفراد تلك العصابات والتي سبق أن أوقفت عددًا منهم، بتواريخٍ سابقة.

بناءً عليه، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّة ومكان وجود أحدهم، ويدعى  ح. ش. (مواليد عام 1974، لبناني).

بتاريخ 25-4-2025، وبعد عمليّة رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى الدّوريّات من توقيفه في محلّة الرّويس - الضّاحية.

بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل سيّارات في العديد من المناطق، منها: الدّكوانة، وسنّ الفيل، والضبية، وأنطلياس، وجونية، وغزير، وعمشيت، وجبيل، وغيرها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".
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