تزامنًا مع الانتخابات البلديّة والاختياريّة.. تدابير سير في جبل لبنان

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صـدر عـن المـديريّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعـبـة العلاقـات العامّة مـا يلـي:تنفيذًا للقرارات الصّادرة عن وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، ولمناسبة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، سيتم اتّخاذ الإجراءات والتّدابير التّالية.أوّلًا: يُمنع سير الشّاحنات ضمن ، اعتبارًا من السّاعة 12:00 من ظهر يوم السّبت 3-5-2025، لغاية السّاعة 11:00 من نهار الإثنين 5-5-2025.يُستثنى من هذا المنع الشّاحنات المحمّلة بالدّقيق من وإلى الأفران، إضافةً إلى الشّاحنات التي تقوم بنقل المطبوعات، والصهاريج التي تقوم بتوزيع المحروقات، والشّاحنات التي تقوم بنقل النّفايات في مختلف الشّوارع والأحياء، والشّاحنات الملتزمة نقل المعدّات والتّجهيزات من وإلى مراكز الاقتراع، والشّاحنات التّابعة للقوى المسلّحة والدّفاع المدني والبلديّات والمؤسّسات العامّة وسيّارات الإطفاء والصّليب الأحمر اللّبناني.ثانيًا: يُمنع سير الدّرّاجات الآليّة ضمن محافظة ، اعتباراً من السّاعة السّابعة من صباح 4-5-2025 ولغاية السّاعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الانتخاب.يُستثنى من هذا المنع الدّرّاجات الآليّة العائدة للأجهزة الأمنيّة والإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات والمصالح المستقلّة، وما يُعرف بالــ “DELIVERY” للمطاعم والصّيدليّات ولوكالات الأنباء والإعلام والصّحافييّن والمصوّرين وشركات توزيع الصّحف والمجلّات الحاصلين على ترخيص صادر عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات ومزوّدين ببطاقات خاصّة بسبب طبيعة عملهم.ثالثًا: يُمنع سير المواكب السّيّارة ضمن محافظة جبل ، اعتبارًا من السّاعة السّابعة من صباح يوم السّبت 3-5-2025 لغاية السّاعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 6-5-2025يُرجى من المواطنين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات والدّرّاجات الآليّة، أخذ والتّقيّد بمضمون هذه القرارات، تسهيلاً لحركة المرور وتجنّبًا لاتّخاذ التّدابير اللّازمة بحق المخالفين.