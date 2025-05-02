بو عاصي لابناء بعبدا: إقترعوا بكثافة

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وجه عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب عبر حسابه على منصة "اكس":" نداءً الى أهله في عشية فتح صناديق الاقتراع كاتبا: "مطلوب الاقتراع بكثافة في كافة بلدات الحبيب. الشأن البلدي شأن إنمائي محلي وما أحوجنا اليه. البلدية هي الحلقة الاولى في ثقافتنا الديموقراطية وهي الأكثر إدراكاً لحاجات أهلنا. نسبة لاهمية هذا الاستحقاق".ودعا "ابناء قضاء بعبدا كافة للاقتراع بكثافة، مقيمين في بلدات ام خارجها".وختم:"أجلّ واحترم خياراتكم أياً كانت".