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لبنان

بو عاصي لابناء بعبدا: إقترعوا بكثافة

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:19
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وجه عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس":" نداءً الى أهله في بعبدا عشية فتح صناديق الاقتراع كاتبا: "مطلوب الاقتراع بكثافة في كافة بلدات قضاء بعبدا الحبيب.  الشأن البلدي شأن إنمائي محلي وما أحوجنا اليه. البلدية هي الحلقة الاولى في ثقافتنا الديموقراطية وهي الأكثر إدراكاً لحاجات أهلنا. نسبة لاهمية هذا الاستحقاق".
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 ودعا "ابناء قضاء بعبدا كافة  للاقتراع بكثافة، مقيمين في بلدات القضاء ام خارجها".

وختم:"أجلّ واحترم خياراتكم أياً كانت".

 
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