في "المالية".. اجتماع ناقش موضوع الفيول العراقي

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بعد الاجتماع أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه :" اجتماع اليوم مخصص للتنسيق بشأن الزيارة التي سأقوم بها أنا ووزير الطاقة الى بغداد بدءا من يوم الاثنين المقبل، ومعروف أن من الدول التي وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف. عُقد في بعد ظهر اليوم إجتماع في وزارة المالية ضم الى الوزير ، والمياه والمدير العام للأمن العام اللواء ، خصص لتنسيق الزيارة التي سيقوم بها الى وزيري المالية والطاقة لمتابعة في موضوع تزويد بالفيول لزوم قطاع الكهرباء ولاجراء مباجثات مع عدد من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية .بعد الاجتماع أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه :" اجتماع اليوم مخصص للتنسيق بشأن الزيارة التي سأقوم بها أنا ووزير الطاقة الى بغداد بدءا من يوم الاثنين المقبل، ومعروف أن من الدول التي وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف.

ولنتذكر في السنوات الماضية في خلال الحرب اللئيمة على لبنان كان العراق يرسل مساعدات الى لبنان ووقف الى جانبنا في إعانة اللبنانيين عندما كان هناك شح في المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان.

والهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها، وفي موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي، إضافة الى أمور عديدة نتكلم عنها الآن، ولكن من الضروري أن يكون عمل دائم على أن نكون على افضل العلاقات مع العراق ونحن ذاهبون لنقدّم الشكر للمسؤولين ولننسق واياهم للمستقبل".



وهل الأمور متوافرة لتسديد ثمن المحروقات التي حصل عليها لبنان؟أجاب جابر:"زيارتنا ليست لنقوم بالدفع فورا، هناك توافق واتفاقية أقرها المجلس النيابي على أن يتم التسديد عبر سلع وخدمات، وهناك اموال أصبحت متوافرة في صندوق حساب خاص بهذا الموضوع يمكن البدء بها، ومؤسسة تساهم في تغذية هذا الصندوق ، هناك أموال وضعت سابقا وهناك أموال ستودع لاحقا وأيضاً هناك إصرار لدى المجلس النيابي ليكون هناك تسديد دفعات أخرى لتغذية هذا الصندوق".



سئل : من ستلتقون في العراق؟ أجاب :" بالطبع وزير ووزير الكهرباء ورئيس الجمهورية وشخصيات اخرى وفق برنامج الزيارة.