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لبنان

"حزب الله" دان استهداف العدو الإسرائيلي سفينة "الضمير العالمي"

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:34
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دان "حزب الله" في بيان، "بشدة العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف سفينة "الضمير العالمي" في المياه الدولية، المتجهة لإيصال مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يخضعون لحصار خانق وجائر في قطاع غزة"، معلنا ان "هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكل انتهاكا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويؤكد مجددا أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم والدمار".
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أضاف البيان :"إننا في حزب الله، نعتبر أن هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان الموقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وختم: "إننا إذ ندعو إلى أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، ندعو أيضا إلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبه من غدر العدو الإسرائيلي الذي لم يتورّع قبل سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها".
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