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لبنان

جنبلاط إلى سوريا في الساعات المُقبلة

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:39
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أفادت "الحدث"، أنّ رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط، سيتوّجه إلى دمشق في الساعات المُقبلة.
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