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لبنان

جريحان في إطلاق نار في ساحة التليلة

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ز أطلق النار من سلاح حربيّ في ساحة التليلة في حدث - بعلبك، مما أدى إلى إصابة م.ح في قدمه، إضافة إلى م.م في بطنه.
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