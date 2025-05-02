عدنان القصار في ذمة الله... شقير : علامة فارقة في عالم الاقتصاد

توفي الوزير السابق ورئيس السابق ، وهو أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في ، عن عمر ناهز 94 عامًا.

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وتقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر الموافق فيه ٤ أيار الحالي في ويوارى الثرى في جبانة .



وتقبل التعازي بعد الدفن والثاني يوم الأثنين ٥ أيار والثالث يوم الثلثاء ٦ أيار في قاعة le Pavillon- واجهة البحرية – سابقا، وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء، للرجال والنساء.

ونعى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق ، القصار، لافتاً الى أنه "شكّل علامة فارقة في عالم الاقتصاد".

وكتب عبر حسابه على منصة "اكس":



"بمزيد من الحزن والأسى ننعى رئيس الهيئات الاقتصادية السابق والوزير السابق الريّس عدنان القصار، هذا الرجل الكبير الذي شكل علامة فارقة في عالم الاقتصاد، حتى في أوج الحرب والأزمات.

كان رفيقا وصديقا ومحبّا للجميع، ووطنيا بامتياز، عمل بجد وإخلاص للحفاظ على هوية لبنان واقتصاده الحر، وحرص على إعلاء شأن القطاع الخاص اللبناني والاقتصاد الوطني.

ريس عدنان كان علما من أعلام الاقتصاد اللبناني والعربي والدولي. لن ننساك، وستبقى ذكراك حيّة في قلوبنا.

تعازينا القلبية لعائلته، وللمجتمع الاقتصادي، ولكل محبيه. رحمَه الله وأسكنه فسيح جنّاته".