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لبنان

عدنان القصار في ذمة الله... شقير : علامة فارقة في عالم الاقتصاد

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:14
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توفي الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية السابق عدنان القصار، وهو أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في لبنان، عن عمر ناهز 94 عامًا.
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وتقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد الموافق فيه ٤ أيار الحالي في مسجد الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

وتقبل التعازي بعد الدفن والثاني يوم الأثنين ٥ أيار والثالث يوم الثلثاء ٦ أيار في قاعة le Pavillon- واجهة بيروت البحرية – البيال سابقا، وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء، للرجال والنساء.
 
 
ونعى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، القصار، لافتاً الى أنه "شكّل علامة فارقة في عالم الاقتصاد".
 
وكتب شقير عبر حسابه على منصة "اكس":

"بمزيد من الحزن والأسى  ننعى رئيس الهيئات الاقتصادية السابق والوزير السابق الريّس عدنان القصار، هذا الرجل الكبير الذي شكل علامة فارقة في عالم الاقتصاد، حتى في أوج الحرب والأزمات.
كان رفيقا وصديقا ومحبّا للجميع، ووطنيا بامتياز، عمل بجد وإخلاص للحفاظ على هوية لبنان واقتصاده الحر، وحرص على إعلاء شأن القطاع الخاص اللبناني والاقتصاد الوطني.
ريس عدنان كان علما من أعلام الاقتصاد اللبناني والعربي والدولي. لن ننساك، وستبقى ذكراك الطيبة حيّة في قلوبنا.
تعازينا القلبية لعائلته، وللمجتمع الاقتصادي، ولكل محبيه. رحمَه الله وأسكنه فسيح جنّاته".
 
 
موقع "لبنان 24" يتقدم من عائلة القصار بأحر التعازي سائلة الله اسكانه فسيح جناته.
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لبنان

تعازي ووفيات

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